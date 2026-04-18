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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 38 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 16 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 92%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
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