Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 8 a 18 mph, Oeste

: 8 a 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve posibilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 70%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 60%.