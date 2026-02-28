Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve posibilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 51%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 70%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema
- 2
J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois
- 3
Victoria para migrantes en Texas: la Corte protege un programa de asistencia gratuita frente a las presiones del estado
- 4
Actualizaciones recientes del TPS en EE.UU. y el listado de países latinos a los que aún se aplica el beneficio migratorio