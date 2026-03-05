Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia probable.
La probabilidad de precipitación de 73%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia probable.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 73%
- Pronóstico: lluvia probable
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 75%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia
- 2
Quién ganó las elecciones primarias en Texas en marzo 2026: los candidatos oficiales y una inesperada segunda vuelta
- 3
Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
- 4
Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad