Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia probable.

La probabilidad de precipitación de 73%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia probable.

El tiempo en la noche en Buffalo



El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 75%.