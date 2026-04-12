Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 52 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 24 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 20 a 24 mph, Suroeste

: 20 a 24 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 24 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.