Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 17 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 95%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 20 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 95%
- Pronóstico: chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve, luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.
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