Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 26 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
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