Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 20 de abril las temperaturas rondarán los 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas con heladas y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas con heladas y luego soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: áreas con heladas y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: áreas con heladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
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