Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 26 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego leve probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.