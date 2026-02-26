Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 26 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego leve probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
- 2
Un expulsado por un cartel, un fuerte cruce y la mayor ovación de la noche: las perlitas del discurso de Trump en el Congreso
- 3
La nueva medida de Mamdani que les sube el salario a estos trabajadores en Nueva York por la tormenta invernal
- 4
Noticias de Florida: Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25