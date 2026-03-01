LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo Associated Press

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 27 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente”
    1

    Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente”

  2. El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal
    2

    ¿Primavera o más frío? El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal

  3. Lo que se espera el sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío
    3

    Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: lo que se espera este sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío

  4. No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria
    4

    No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria