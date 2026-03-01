Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 27 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sureste

: 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.