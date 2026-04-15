Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 67 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sur

: 10 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

Hoy 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.