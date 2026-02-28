Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema
- 2
J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois
- 3
Victoria para migrantes en Texas: la Corte protege un programa de asistencia gratuita frente a las presiones del estado
- 4
Actualizaciones recientes del TPS en EE.UU. y el listado de países latinos a los que aún se aplica el beneficio migratorio