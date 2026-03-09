Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursuroeste

: 5 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nublado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.