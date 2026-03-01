Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 58 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia luego probabilidad ligera de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.