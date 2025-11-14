Clima en EE.UU. hoy: calor inusual y lluvias torrenciales este viernes 14 de noviembre y el fin de semana

Estados Unidos atravesará un cambio climático marcado en las próximas horas, con lluvias intensas en el oeste, calor inusual en el centro y condiciones más estables en el este antes de que un nuevo frente avance hacia la región. El panorama que abarca tormentas, temperaturas elevadas y fuertes ráfagas de viento se extenderá desde este viernes hasta el domingo, según indicaron de manera oficial los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Tormentas, lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en California

La costa oeste enfrentará uno de los episodios más complicados del fin de semana. Un sistema de baja presión en altura descenderá lentamente por la costa de California y canalizará un río atmosférico con una enorme carga de humedad del Pacífico. Este fenómeno que impulsará precipitaciones intensas, nevadas en zonas elevadas y vientos fuertes desde este viernes.

El sureste de California enfrenta advertencias por inundaciones con acumulados superiores a 2 pulgadas (5 cm) que podrían provocar el desborde de ríos y arroyos SPC

De acuerdo con el NWS, las lluvias más voluminosas afectarán al sur del estado, donde las acumulaciones en áreas urbanas y costeras alcanzarán entre dos y cinco pulgadas (cinco y 12 cm). En tanto, en las laderas con exposición oceánica en las Transverse Ranges podrían superar las seis pulgadas (15 cm) cuando el sistema empiece a disiparse el domingo.

Este episodio elevará el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas con cicatrices de incendios forestales en los condados de Santa Barbara, Ventura y Los Ángeles.

El aviso oficial también subraya que los efectos no se limitarán a las lluvias:

En las montañas de la Sierra Nevada central y meridional seguirán vigentes las advertencias por tormenta invernal. Las acumulaciones superarán fácilmente el pie (0,30 metros) en las cotas más altas, lo que dificultará la circulación en pasos de montaña.

central y meridional seguirán vigentes las advertencias por tormenta invernal. Las acumulaciones superarán fácilmente el pie (0,30 metros) en las cotas más altas, lo que dificultará la circulación en pasos de montaña. La advertencia por inundaciones difundida por la oficina del NWS recordó que “el exceso de escorrentía podrá provocar el desborde de ríos, arroyos y otras áreas propensas a anegamientos”, especialmente en el sureste de California, incluida la región del Valle de Owens, Death Valley y sectores del Mojave. Allí se esperan acumulados superiores a dos pulgadas (cinco centímetros).

Calor extraordinario en las Llanuras: posible récord extendido

Mientras la costa oeste lidia con lluvias intensas y nevadas, el centro del país norteamericano vivirá un episodio completamente distinto. La entrada de aire muy cálido, varios grados por encima de lo normal para noviembre, impulsará temperaturas propias de finales de verano.

Las zonas de EE.UU. que esperan temperaturas por encima del promedio Charles Krupa� - AP�

El NWS proyectó para este viernes valores en las Llanuras del Norte y del Centro que alcanzarán entre los 60°F y 70°F (20°C a 26°C), entre 20°F y 30°F (11°C a 17°C) por encima del promedio. En Texas y Oklahoma, los registros subirán entre los 70°F y 80°F (25°C a 28°C), con posibilidades concretas de quebrar múltiples marcas históricas diarias desde Dakota del Sur hasta el sur de EE.UU.

El organismo advirtió que esta combinación de calor, baja humedad y viento fuerte creará un escenario favorable para incendios. Por ese motivo, rigen Red Flag Warnings en sectores de Nebraska y Dakota del Sur, donde “cualquier foco podrá expandirse con rapidez si encuentra material seco”.

Durante el fin de semana, el avance del frente frío provocará un descenso en los valores sobre las Llanuras del Norte y del Centro, mientras que la porción sur —incluidos Texas y Oklahoma— continuará con temperaturas inusualmente elevadas y otra ronda de posibles récords.

Vientos destructivos en el norte de las Montañas Rocosas

Otra pieza clave del panorama atmosférico será el frente frío que ingresará a las zonas del norte de las High Plains y las Montañas Rocosas. La diferencia de presión que acompañará al sistema generará ráfagas violentas, lo que motivará advertencias por vientos intensos.

Un frente frío generará vientos extremos con ráfagas de hasta 85 millas por hora (137 km/h) en el norte de las High Plains y las Montañas Rocosas, con riesgo de daños a infraestructura y cortes de energía eléctrica NWS

El NWS anticipó que las ráfagas podrían alcanzar 85 millas por hora (137 km/h), suficientes para desprender elementos sueltos, dañar infraestructura ligera y derivar en cortes de suministro eléctrico. La situación complicará el tránsito para vehículos con remolque o de gran porte, que podrán enfrentar desplazamientos laterales súbitos por el impacto de las ráfagas cruzadas.

Tiempo estable en el este antes de la llegada de un nuevo frente

En contraste con lo que ocurrirá en el oeste y el centro, el este comenzará el viernes con condiciones secas y valores típicos de la estación. La estabilidad se mantendrá durante buena parte del día debido a la presencia de un sistema de alta presión.

Sin embargo, este escenario cambiará hacia el sábado y especialmente el domingo, cuando el frente que cruzará el centro del país norteamericano avanzará hacia la costa este.

El este tendrá un viernes estable con condiciones secas y temperaturas estacionales, antes de que un frente frío avance hacia la región durante el fin de semana NWS

Los efectos previstos incluyen: