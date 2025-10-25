Río atmosférico: el particular fenómeno que afectará con nieve estas zonas de California y Oregon

Durante los próximos días, un sistema meteorológico clasificado como río atmosférico se desplazará hacia la costa oeste de Estados Unidos y afectará principalmente a California y Oregon. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno generará una cadena de tormentas que podrían prolongarse durante todo el fin de semana, con lluvias persistentes, vientos intensos y nieve en las zonas de mayor altitud.

¿Qué se sabe sobre el impacto del río atmosférico en la costa oeste de EE.UU.?

El sistema comenzó a formarse sobre el océano Pacífico y transporta una extensa franja de humedad que se asemeja a un “río en el cielo”. Cuando este tipo de flujo atmosférico alcanza tierra firme, la humedad se condensa y se libera en forma de lluvia o nieve.

Los meteorólogos recomiendan a los ciudadanos de California y Oregon alejarse de las costas durante el fin de semana Foto de CARTER SAUNDERS en Unsplash

La llegada de este evento coincide con el inicio de la temporada de ríos atmosféricos, que normalmente ocurre entre octubre y marzo. Los meteorólogos advierten que, aunque estos fenómenos son fundamentales para el equilibrio hídrico de la región, también pueden provocar inundaciones, erosión costera y cierres de carreteras debido a las condiciones extremas.

“Las grandes olas rompientes crearán peligros considerables a lo largo y dentro de la zona de rompientes, y podrían inundar playas y costas bajas”, se lee en la alerta emitida por NWS. En esta ocasión, se prevé que el fenómeno afecte tanto a las áreas costeras como a las montañosas del norte de California y gran parte de Oregon.

Alertas en California y Oregon por lluvias, oleaje y viento extremo

El Servicio Meteorológico emitió avisos específicos para diversas regiones. En California, se declararon alertas para Los Ángeles, Oxnard, San Luis Obispo y Santa Bárbara debido al incremento del oleaje, con olas que podrían alcanzar de tres a cinco metros de altura.

Las autoridades recomendaron evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de las rocas, ya que las corrientes de resaca representan un alto riesgo para nadadores y surfistas.

En Oregon, las advertencias se extendieron a los condados de Curry, Coos y Douglas, donde se esperan olas de hasta casi nueve metros de altura, con posibilidad de alcanzar los diez metros durante los picos de marea alta. “Las olas podrían arrastrar rocas y embarcaderos, la erosión de la playa es posible y las infraestructuras podrían resultar dañadas”, alertaron los especialistas.

Las oficinas meteorológicas de Medford y Portland también alertaron sobre el peligro de “olas furtivas”, que pueden golpear de forma repentina y arrastrar a personas que se encuentren cerca del agua. Las autoridades locales recomiendan mantenerse lejos del borde costero y prestar especial atención a niños y mascotas.

Un río atmosférico es una franja larga y estrecha en la atmósfera que transporta vapor de agua Foto de Zihao Wang en Unsplash

Río atmosférico trae lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el noroeste de EE.UU.

El núcleo del río atmosférico traerá precipitaciones intensas a lo largo de la costa y en las zonas montañosas. Las áreas con mayor probabilidad de acumulación de lluvia incluyen el norte de California, el suroeste de Oregon y el oeste de Washington.

De acuerdo a lo retomado por The New York Times, en regiones como Eureka, Shasta y Siskiyou, las precipitaciones podrían superar los diez centímetros. En la Península Olímpica y las Cascadas del Norte se prevén cantidades similares.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió un nivel de riesgo 1 de 4 por inundaciones repentinas, vigente entre el viernes y el sábado. Este nivel de alerta abarca desde Eureka hasta las cordilleras costeras de Washington. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en carreteras rurales, riberas de ríos y zonas bajas.

Nevadas y bajas temperaturas en la Sierra Nevada y montañas Cascade

Con el paso del sistema, se prevé un descenso considerable de las temperaturas, lo que dará lugar a nevadas significativas en las áreas de mayor altitud. En las Montañas Cascade, las acumulaciones podrían superar los 60 centímetros en zonas superiores a los 1500 metros de altura.

En la Sierra Nevada del Norte, se esperan condiciones similares. Las nevadas podrían prolongarse hasta el lunes por la tarde, lo que dificultaría el tránsito en carreteras de montaña y pasos interestatales. El Servicio Meteorológico anticipa visibilidad reducida y posibles cierres temporales por acumulación de nieve y hielo.

La presencia de nieve solo se espera en las zonas montañosas y de mayor altitud Associated Press

Vientos fuertes y oleaje peligroso complican la costa del Pacífico

Las proyecciones indican que los vientos más intensos se registrarán entre la tarde del viernes y la noche del sábado. En zonas costeras y montañosas, las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en los valles de Rogue y Shasta, según The New York Times. En áreas interiores de Oregon y el norte de California también se prevén vientos sostenidos que podrían afectar el suministro eléctrico y la movilidad de vehículos grandes.

Las condiciones marítimas se mantendrán peligrosas durante todo el fin de semana, lo que motivó la emisión de avisos de oleaje alto hasta el domingo por la noche. El Servicio Meteorológico ratificó que los espigones y muelles representan áreas de riesgo elevado, ya que el oleaje puede elevar grandes troncos o rocas y desplazarlos con fuerza.

El sistema del río atmosférico perderá fuerza el domingo, aunque se prevé que una nueva corriente de humedad llegue hacia el inicio de la próxima semana, lo que podría mantener las condiciones inestables en la región.