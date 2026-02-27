Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.