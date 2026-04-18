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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
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El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 54 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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