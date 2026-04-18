Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 54 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Este

: 9 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.