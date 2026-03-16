Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 93%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 21 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 21 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 93%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 100%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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