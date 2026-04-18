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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 50 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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