Clima en Florida, Tampa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Florida, Tampa, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 59 y 34 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Chubascos de lluvia posibles, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Chubascos dispersos.

El tiempo en la noche en Florida

Temperatura: 59 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 7 a 18 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 30.

Pronóstico: Chubascos dispersos

El pronóstico para el fin de semana en Florida, Tampa

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 30.

: 30. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 to 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 27.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 4.

: 4. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.