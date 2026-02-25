Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 62 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Suroeste

: 2 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.