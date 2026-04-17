Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 73 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
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