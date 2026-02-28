Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 67 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego leve posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.