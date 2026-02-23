Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 41 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 2%.