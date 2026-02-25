Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 49 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia con ligera probabilidad luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.