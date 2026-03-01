Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 59 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 16 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 16 mph, Noreste

: 3 a 16 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad ligera de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad ligera de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.