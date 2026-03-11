Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: nublado, luego ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 82%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.