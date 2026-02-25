Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: nieve ligera luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia engelante luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.