Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 72 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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