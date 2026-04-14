Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 72 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Este

: 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.