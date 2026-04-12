El tren Floridian de Amtrak conecta Miami con Chicago en 47 horas: estaciones, precios y comodidades en 2026
El servicio surge por las obras en el túnel del East River en Nueva York y combina los trenes Capitol Limited y Silver Star
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La compañía de trenes de pasajeros Amtrak tiene una ruta en EE.UU. que sale desde Florida y llega hasta Chicago, Illinois. El transporte cuenta con distintas comodidades, como equipaje facturado, servicio de internet en ciertos tramos y comida a bordo. En total, el viaje tiene una duración de 47 horas y pasa por varias estaciones.
Cuánto dura la ruta de Amtrak que va de Florida a Chicago y por dónde pasa en abril 2026
En su página web oficial, Amtrak muestra los detalles del tren Floridian, que ofrece a los pasajeros una experiencia con amplios camarotes, duchas y una renovada oferta gastronómica.
El valor del pasaje depende de la hora y el día seleccionados. Por ejemplo, una salida para el martes 7 de abril costó aproximadamente 332 dólares para ocupar un asiento normal y US$996 para habitaciones privadas. Por otro lado, un viaje para el 8 de mayo tiene un valor de US$148.
El trayecto completo, ya sea en su sentido hacia el norte o hacia el sur, dura aproximadamente 47 horas.
En su recorrido hacia Florida, el tren parte de Chicago, atraviesa Indiana y Ohio, cruza los montes Allegheny hacia Pittsburgh y sigue la histórica línea B&O por el valle del Potomac hasta Washington D.C., antes de enfilar hacia el sur por la costa atlántica.
Luego, cruza el sur hacia las playas, ciudades y atracciones familiares de Florida, según el anuncio.
La compañía decidió crear temporalmente la ruta con la combinación de los trenes Capitol Limited y Silver Star debido a que el proyecto de rehabilitación del túnel del East River en Nueva York requiere el cierre del camino para llevar a cabo las obras.
Los detalles del tren de Amtrak que sale de Florida y llega hasta Chicago
- Asiento de clase turista: amplios y reclinables, con mesas plegables, luces de lectura y conectores de corriente.
- Habitación Viewliner: dos asientos durante el día que se transforman en camas, una superior y otra inferior, por la noche.
- Dormitorio Viewliner: doble de espacio que una habitación individual; cuenta con un sofá y una silla independiente durante el día que se transforman en camas individuales por la noche.
- Suite de dormitorio Viewliner: doble de espacio que un dormitorio, dos sofás y sillones separados.
- Dormitorio accesible Viewliner: dos asientos durante el día se transforman en camas, tanto superiores como inferiores, por la noche. Cuenta con baño privado.
Los pasajeros también tienen menú de restaurante y café que se actualiza, y pueden llevar a su mascota.
Según la información del sitio web, el tren Floridian pasa por las siguientes estaciones principales durante su recorrido desde Miami a Chicago:
- Miami, Florida
- Orlando, Florida
- Jacksonville, Florida
- Savannah, Georgia
- Raleigh, Carolina del Norte
- Washington, D.C.
- Pittsburgh, Pennsylvania
- Cleveland, Ohio
- Chicago, Illinois
El nuevo tren de Amtrak en EE.UU. que sale de California
Además de la ruta temporal de Florida a Chicago, Amtrak anunció este 6 de abril una expansión en las frecuencias de su servicio Pacific Surfliner, que conecta Los Ángeles con San Luis Obispo.
La ampliación del servicio, que comienza el 4 de mayo, aumenta la frecuencia del Pacific Surfliner a seis viajes diarios a Goleta y tres viajes diarios a San Luis Obispo.
El servicio Pacific Surfliner opera a lo largo del corredor costero que conecta los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Según el anuncio, ofrece comodidades como asientos confortables, tomas de corriente y vistas panorámicas de la costa.
Para consultar los horarios actualizados y revisar la disponibilidad de viajes, las personas deben ingresar a la página web de la compañía.
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