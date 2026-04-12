El tren Floridian de Amtrak conecta Miami con Chicago en 47 horas: estaciones, precios y comodidades en 2026

La compañía de trenes de pasajeros Amtrak tiene una ruta en EE.UU. que sale desde Florida y llega hasta Chicago, Illinois. El transporte cuenta con distintas comodidades, como equipaje facturado, servicio de internet en ciertos tramos y comida a bordo. En total, el viaje tiene una duración de 47 horas y pasa por varias estaciones.

Cuánto dura la ruta de Amtrak que va de Florida a Chicago y por dónde pasa en abril 2026

En su página web oficial, Amtrak muestra los detalles del tren Floridian, que ofrece a los pasajeros una experiencia con amplios camarotes, duchas y una renovada oferta gastronómica.

El valor del pasaje depende de la hora y el día seleccionados. Por ejemplo, una salida para el martes 7 de abril costó aproximadamente 332 dólares para ocupar un asiento normal y US$996 para habitaciones privadas. Por otro lado, un viaje para el 8 de mayo tiene un valor de US$148.

El precio de un boleto en el tren Floridan de Amtrak, que va de Florida a Chicago, varía según la fecha, hora y el servicio elegido

El trayecto completo, ya sea en su sentido hacia el norte o hacia el sur, dura aproximadamente 47 horas.

En su recorrido hacia Florida, el tren parte de Chicago, atraviesa Indiana y Ohio, cruza los montes Allegheny hacia Pittsburgh y sigue la histórica línea B&O por el valle del Potomac hasta Washington D.C., antes de enfilar hacia el sur por la costa atlántica.

Luego, cruza el sur hacia las playas, ciudades y atracciones familiares de Florida, según el anuncio.

La compañía decidió crear temporalmente la ruta con la combinación de los trenes Capitol Limited y Silver Star debido a que el proyecto de rehabilitación del túnel del East River en Nueva York requiere el cierre del camino para llevar a cabo las obras.

Los detalles del tren de Amtrak que sale de Florida y llega hasta Chicago

Asiento de clase turista : amplios y reclinables, con mesas plegables, luces de lectura y conectores de corriente.

: amplios y reclinables, con mesas plegables, luces de lectura y conectores de corriente. Habitación Viewliner : dos asientos durante el día que se transforman en camas, una superior y otra inferior, por la noche.

: dos asientos durante el día que se transforman en camas, una superior y otra inferior, por la noche. Dormitorio Viewliner : doble de espacio que una habitación individual; cuenta con un sofá y una silla independiente durante el día que se transforman en camas individuales por la noche.

: doble de espacio que una habitación individual; cuenta con un sofá y una silla independiente durante el día que se transforman en camas individuales por la noche. Suite de dormitorio Viewliner : doble de espacio que un dormitorio, dos sofás y sillones separados.

: doble de espacio que un dormitorio, dos sofás y sillones separados. Dormitorio accesible Viewliner: dos asientos durante el día se transforman en camas, tanto superiores como inferiores, por la noche. Cuenta con baño privado.

Los pasajeros también tienen menú de restaurante y café que se actualiza, y pueden llevar a su mascota.

Los clientes de Amtrak pueden seleccionar entre distintas opciones de habitaciones para el tren que va de Florida a Chicago, y tienen comida durante el viaje Amtrak

Según la información del sitio web, el tren Floridian pasa por las siguientes estaciones principales durante su recorrido desde Miami a Chicago:

Miami, Florida

Orlando, Florida

Jacksonville, Florida

Savannah, Georgia

Raleigh, Carolina del Norte

Washington, D.C.

Pittsburgh, Pennsylvania

Cleveland, Ohio

Chicago, Illinois

La guía de Amtrak para viajar en tren en 2026

El nuevo tren de Amtrak en EE.UU. que sale de California

Además de la ruta temporal de Florida a Chicago, Amtrak anunció este 6 de abril una expansión en las frecuencias de su servicio Pacific Surfliner, que conecta Los Ángeles con San Luis Obispo.

La ampliación del servicio, que comienza el 4 de mayo, aumenta la frecuencia del Pacific Surfliner a seis viajes diarios a Goleta y tres viajes diarios a San Luis Obispo.

El servicio Pacific Surfliner opera a lo largo del corredor costero que conecta los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Según el anuncio, ofrece comodidades como asientos confortables, tomas de corriente y vistas panorámicas de la costa.

Para consultar los horarios actualizados y revisar la disponibilidad de viajes, las personas deben ingresar a la página web de la compañía.