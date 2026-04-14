Revés para trabajadores: dejan de emitir licencias de conducir CDL a residentes no permanentes en Oregon

Las autoridades de Oregon suspendieron la emisión de licencias de conducir comerciales temporales (CDL, por sus siglas en inglés) para individuos que residen legalmente en Estados Unidos, pero carecen de ciudadanía o residencia permanente. La decisión, tomada por los líderes estatales en marzo del año 2026, responde a una campaña de la administración de Donald Trump para endurecer los requisitos de elegibilidad en estos programas.

El cambio de las licencias de conducir CDL en Oregon

De acuerdo con las nuevas regulaciones, el gobierno federal advirtió que retirará los fondos de transporte a los estados que no se ajusten a las normativas actualizadas.

Según reportó OregonLive, esta medida afecta a más de 1000 conductores que cuentan con estos permisos en el presente y no podrán renovarlos una vez que expiren.

El gobierno federal advirtió que retirará los fondos de transporte a los estados que no se ajusten a las normativas actualizadas DMV Oregon

Amy Joyce, administradora del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Oregon, expuso a la Comisión de Transporte (OTC) que si no se cumple con las normas, US$23,5 millones en fondos federales para el año 2027 estarían amenazados.

Esta resolución nace después de una revisión nacional encabezada por el secretario de Transporte, Sean Duffy. Allí se concluyó que 25 estados infringían las regulaciones federales al otorgar dichas licencias.

La presión del gobierno federal en las licencias CDL de Oregon

Uno de los puntos críticos de la nueva política es la exclusión de personas con permisos de trabajo bajo categorías como DACA, asilo y refugio.

Una auditoría interna del DMV difundida por OregonLive reveló que, bajo las reglas estrictas impuestas por el gobierno de Trump, solo una de cada 500 personas mantendría su elegibilidad.

La prioridad para el trámite de licencias de conducir aplica para 20 condados rurales de Oregon DMV Oregon

La administración federal justificó el mayor escrutinio al citar accidentes viales, aunque funcionarios estatales de Oregon defendieron que estos conductores no tienen un historial de seguridad inferior al de los ciudadanos.

De acuerdo con el portal mencionado, las restricciones implementadas por el DMV incluyen las siguientes prohibiciones:

No se emitirán nuevas licencias comerciales de término limitado.

Se prohíbe la renovación de los permisos vigentes para no residentes permanentes.

El organismo no realizará reemplazos, correcciones ni reimpresiones de documentos extraviados.

Las guías actualizadas también bloquean la obtención de permisos de aprendizaje para este sector.

Impacto en el transporte de Oregon: escasez de conductores tras nuevas restricciones CDL

La decisión estatal generó gran preocupación por la escasez de conductores en un sector que ya enfrenta vacantes críticas.

El comisionado Lee Beyer señaló: “Es irónico que en un momento en que la industria del transporte por carretera clama por la cantidad de vacantes que intentan llenar, estemos cambiando una ley federal para eliminar a una cantidad de conductores”.

Desde que comenzó el 2026, las oficinas del DMV de Oregon dan prioridad a ciertos solicitantes de licencias de conducir Freepik

A pesar de esta resistencia, la carta enviada el 20 de enero por el administrador de la FMCSA, Derek Barrs, fue determinante para que la gobernadora Tina Kotek y las agencias estatales cedieran ante la posible pérdida de recursos para la infraestructura vial.

Amy Joyce reconoció ante la Comisión de Transporte que la eliminación del programa no era el curso de acción preferido. Sin embargo, afirmó al respecto: “Una discrepancia política con el gobierno federal no va a ser útil cuando ellos parecen estar en su derecho de cambiar la regulación”.