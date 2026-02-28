Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 39%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 63%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 46%.
