Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 41 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: áreas de niebla
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 93%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
