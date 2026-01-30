Clima en New York, Buffalo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 13 y 5 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para New York, Buffalo, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 13 y 5 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Leves probabilidades de chubascos de nieve, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Probabilidad leve de nevadas.
El tiempo en la noche en New York
Temperatura: 13 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Noroeste.
La probabilidad de precipitación es de 21.
Pronóstico: Probabilidad leve de nevadas
El pronóstico para el fin de semana en New York, Buffalo
El sábado 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 21.
- A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 21.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 5.
- A la noche, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1.
