Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 35 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Suroeste

: 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en New York City, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.