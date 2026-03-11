Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 55 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 6 a 15 mph, Sureste

: 6 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.