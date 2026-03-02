Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 27 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Noreste

: 3 a 7 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.