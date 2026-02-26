Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 28 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 57%.
