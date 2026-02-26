Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 28 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

El tiempo en la noche en New York City



El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 57%.