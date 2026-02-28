Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 34 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de nieve luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 30%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
