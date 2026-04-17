Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 51 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
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