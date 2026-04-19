Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 34 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Noroeste

: 6 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.