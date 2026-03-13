Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 33 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 18 mph, Oeste

: 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.