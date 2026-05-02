Licencia de conducir digital en California: Newsom amplía el programa móvil

El gobernador Gavin Newsom anunció la incorporación de Samsung Wallet al programa piloto de licencias de conducir móviles (mDL, por sus siglas en inglés). Esta expansión permite que millones de usuarios con sistema operativo Android almacenen su identificación de manera cifrada en sus teléfonos inteligentes.

California habilita licencias digitales en Android: cómo funciona el sistema mDL del DMV

La plataforma de Samsung se suma a las opciones ya existentes de Apple Wallet y Google Wallet. Actualmente, la iniciativa del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) tiene 1,7 millones de participantes activos, de los cuales 900 mil utilizan la app, según un comunicado oficial.

California compartirá datos de licencia de conducir de migrantes en un sistema al que tendrá acceso el DHS Pexels / DHS

El objetivo principal del DMV es reducir los tiempos de espera de los californianos a la hora de hacer algún trámite. De acuerdo con el documento, sí se ha logrado. En la última década, el tiempo de espera en el estado disminuyó un 40%.

Con más del 90% de los trámites disponibles en portales web, el organismo estima que el enfoque hacia operaciones móviles evita aproximadamente 2,4 millones de visitas a las oficinas físicas anualmente.

“Nos entusiasma ofrecer a más californianos la oportunidad de llevar su licencia de conducir en sus teléfonos. No solo es práctico, sino también más seguro”, declaró Steve Gordon, director del DMV.

Dónde se puede usar la licencia digital en California: aeropuertos TSA y servicios del DMV

Las identificaciones virtuales funcionan en diversos escenarios específicos, incluidos los puestos de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en aeropuertos seleccionados. Las autoridades no informaron en cuáles, pero sí detallaron que se buscará ampliar la cobertura.

En California, los migrantes indocumentados pueden obtener licencias de conducir gracias a la ley AB 60. Foto de freepik

Además, ciertos establecimientos comerciales y servicios gubernamentales en línea, como MyDMV, aceptan este formato para verificar la edad o identidad sin necesidad de mostrar la tarjeta física.

Los estudiantes de colegios comunitarios también emplean esta herramienta para procesos de inscripción y acceso a recursos financieros. Cabe destacar que, para viajes aéreos nacionales, el usuario requiere poseer un REAL ID vinculado a su registro digital.

Asimismo, la autoridad destacó que “una mDL no reemplaza una licencia de conducir física ni una tarjeta de identificación”.

Licencia digital en California: qué nivel de seguridad ofrece el sistema mDL del DMV

El gobierno informó que, pese a que aún es un programa piloto, el sistema mDL prioriza la protección de información sensible. Permite que el ciudadano decida qué datos mostrar en cada interacción. Durante una verificación en una tienda, el software ofrece la opción de exhibir únicamente el nombre y la mayoría de edad, ocultando detalles como la dirección residencial.

Gavin Newsom informó la ampliación del programa a sistemas Android Instagram Gavin Newsom / Foto de freepik disponible en freepik

Esta tecnología busca reducir el riesgo de fraude de identidad y mejorar la ciberseguridad en las transacciones cotidianas. Según el reporte oficial de la oficina del gobernador, el diseño de estas credenciales incluye características de seguridad avanzadas que superan las capacidades de los métodos tradicionales de comprobación de identidad.

“Ampliar las licencias de conducir móviles a Samsung Wallet significa que más personas pueden verificar su identidad de forma segura y confiable utilizando la tecnología que usan a diario”, declaró el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin.