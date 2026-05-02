Licencia de conducir digital en California: Newsom amplía el programa móvil
California suma Samsung Wallet al sistema mDL y habilita nuevas opciones digitales del DMV para validar identidad desde el celular
- 3 minutos de lectura'
El gobernador Gavin Newsom anunció la incorporación de Samsung Wallet al programa piloto de licencias de conducir móviles (mDL, por sus siglas en inglés). Esta expansión permite que millones de usuarios con sistema operativo Android almacenen su identificación de manera cifrada en sus teléfonos inteligentes.
California habilita licencias digitales en Android: cómo funciona el sistema mDL del DMV
La plataforma de Samsung se suma a las opciones ya existentes de Apple Wallet y Google Wallet. Actualmente, la iniciativa del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) tiene 1,7 millones de participantes activos, de los cuales 900 mil utilizan la app, según un comunicado oficial.
El objetivo principal del DMV es reducir los tiempos de espera de los californianos a la hora de hacer algún trámite. De acuerdo con el documento, sí se ha logrado. En la última década, el tiempo de espera en el estado disminuyó un 40%.
Con más del 90% de los trámites disponibles en portales web, el organismo estima que el enfoque hacia operaciones móviles evita aproximadamente 2,4 millones de visitas a las oficinas físicas anualmente.
“Nos entusiasma ofrecer a más californianos la oportunidad de llevar su licencia de conducir en sus teléfonos. No solo es práctico, sino también más seguro”, declaró Steve Gordon, director del DMV.
Dónde se puede usar la licencia digital en California: aeropuertos TSA y servicios del DMV
Las identificaciones virtuales funcionan en diversos escenarios específicos, incluidos los puestos de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en aeropuertos seleccionados. Las autoridades no informaron en cuáles, pero sí detallaron que se buscará ampliar la cobertura.
Además, ciertos establecimientos comerciales y servicios gubernamentales en línea, como MyDMV, aceptan este formato para verificar la edad o identidad sin necesidad de mostrar la tarjeta física.
Los estudiantes de colegios comunitarios también emplean esta herramienta para procesos de inscripción y acceso a recursos financieros. Cabe destacar que, para viajes aéreos nacionales, el usuario requiere poseer un REAL ID vinculado a su registro digital.
Asimismo, la autoridad destacó que “una mDL no reemplaza una licencia de conducir física ni una tarjeta de identificación”.
Licencia digital en California: qué nivel de seguridad ofrece el sistema mDL del DMV
El gobierno informó que, pese a que aún es un programa piloto, el sistema mDL prioriza la protección de información sensible. Permite que el ciudadano decida qué datos mostrar en cada interacción. Durante una verificación en una tienda, el software ofrece la opción de exhibir únicamente el nombre y la mayoría de edad, ocultando detalles como la dirección residencial.
Esta tecnología busca reducir el riesgo de fraude de identidad y mejorar la ciberseguridad en las transacciones cotidianas. Según el reporte oficial de la oficina del gobernador, el diseño de estas credenciales incluye características de seguridad avanzadas que superan las capacidades de los métodos tradicionales de comprobación de identidad.
“Ampliar las licencias de conducir móviles a Samsung Wallet significa que más personas pueden verificar su identidad de forma segura y confiable utilizando la tecnología que usan a diario”, declaró el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin.
Otras noticias de Agenda EEUU
Extender la vida. Es científico, trabajó en Google y predice que en 2029 los humanos empezarán a “retroceder en el tiempo”
Arrepentida. Abandonó California harta de los precios altos y se mudó a Texas para ahorrar, pero su plan se frustró
Becas. Enfermeros, soldadores y mecánicos: Texas abre 3250 cupos para capacitar trabajadores en empleos de alta demanda
- 1
Las imágenes de Google Maps en la Casa Rosada que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
- 2
Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas
- 3
Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores
- 4
Una odontóloga fue condenada por haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años en San Juan