Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.