Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
