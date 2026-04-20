Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 31 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 13 mph, Noroeste

: 5 a 13 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.