Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 86%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 16 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 86%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
