Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Suroeste

: 13 a 16 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.