Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 34 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Noroeste

: 6 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.