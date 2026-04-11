Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 34 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Noroeste

: 7 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 59%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.