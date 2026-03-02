Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 22 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 63%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 62%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.