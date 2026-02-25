Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 10 a 21 mph, Suroeste

: 10 a 21 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probables chubascos de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.