Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 21 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: probables chubascos de lluvia y nieve
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Noticias de California: un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes
- 2
Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
- 3
Noticias de Nueva York: nuevas decisiones de Mamdani y cómo continúa la tormenta invernal
- 4
Noticias de Florida: Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25